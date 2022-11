Kean salva la Juventus a Verona: Bocchetti sfiora l’impresa

Juventus corsara a Verona. Il gol di Moise Kean salva Allegri e condanna Bocchetti alla sconfitta: caos nel finale.

Verona-Juventus è appena finita 1-0. La formazione bianconera di Massimiliano Allegri esce vittoriosa dallo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona grazie ad una rete di Moise Kean nel secondo tempo.

Dopo i primi quarantacinque minuti decisamente bloccati e poco emozionanti, il club bianconero riesce ad espugnare il Bentegodi grazie ad una rete del centravanti bianconero.

Verona-Juventus, la sintesi del match

Il match si sblocca nel secondo tempo, quando al minuto 61, quando Moise Kean, complice una doppia deviazione, mette il pallone in rete alle spalle di Silvestri. Il suo gol risulta essere decisivo per la vittoria finale.

Nel finale il match si infiamma: il Verona di Bocchetti protesta in ben due occasioni a proposito di due eventuali calci di rigore non assegnati dal direttore di gara. Nei minuti finali c’è spazio anche per l’espulsione di Alex Sandro che, già ammonito, atterra Lasagna al limite dell’area. Al momento del triplice fischio esultano gli ospiti: Moise Kean salva Max Allegri.

Classifica Serie A

Napoli punti 38, Milan 30, Juventus 28, Atalanta, Inter e Lazio* 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna e Sassuolo 16, Empoli 14, Monza* 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.

* una partita in meno