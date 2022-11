Atalanta-Inter, decisione definitiva: arriva l’annuncio prima della partita

L’Inter si sta preparando per l’ultima di campionato prima della sosta: ad attenderla c’è il big match contro l’Atalanta.

L’Inter nella giornata di domenica, alle ore 12:30, scenderà in campo contro l’Atalanta. Ultimo big match di questa parte di stagione, prima della sosta del campionato italiano di massima serie. I nerazzurri non quindi possono fallire anche questa chance. A parlare del match, ma non solo, è stato stavolta uno dei protagonisti.

Robin Gosens, in gol contro il Bologna ma con la delusione della mancata convocazione ai Mondiali ancora da digerire, ha perciò esordito così in un’intervista rilasciata a ‘Dazn’: “L’Inter è stata un’occasione perché è una delle squadre più forti al mondo. È stata una sorpresa anche per me, arrivata in un momento sfortunato visto che mi ero appena infortunato, ma ho lottato per tre anni prima di avere un’occasione del genere.

“Inzaghi – ha aggiunto – è molto empatico: parla tantissimo con i giocatori e vuole sapere come vanno le cose dentro e fuori dal campo. Si sente ancora calciatore e questo secondo me è molto importante perché gli permette di capire e gestire molto bene la squadra”. Ma il suo discorso non è finito qui.

Inter, il big match contro l’Atalanta si avvicina e per l’occasione parla l’ex Gosens: il tedesco non ha dubbi

Robin Gosens, quindi, ha continuato a parlare ai microfoni di ‘Dazn’ rivelando: “L’obiettivo stagionale? Il momento più difficile è passato e, anche se siamo indietro in classifica. L’Inter deve avere l’ambizione di puntare più in alto possibile. L’annata è ancora lunga e nessuno sa come andrà, ma noi siamo pronti per affrontare tutto quello che arriverà”.

Ha poi virato su un argomento in particolare, in vista del big match tra Atalanta e Inter al Gewiss Stadium: “È grazie a Gasperini se ho avuto una crescita pazzesca: lui mi ha insegnato cose che non pensavo di essere capace di fare. Questi quattro anni passati a prepararmi tatticamente con lui mi hanno dato la possibilità di entrare in un club come l’Inter”. Motivo per cui, Gosens ha promesso che non esulterà in caso di rete domenica contro la Dea.