“Ci vorrà tempo”: Milan, l’annuncio gela i tifosi rossoneri

Il Milan scenderà nuovamente in campo domenica contro la Fiorentina: nel frattempo è arrivato un annuncio sulla scelta presa da Maldini.

Il Milan, prima della pausa, affronterà domenica 13 novembre alle ore 18:00 la Fiorentina a San Siro. Ultimo impegno per questa prima parte di stagione, in cui un rossonero in particolare ha convinto poco. È, proprio in merito a questo discorso, arrivata però un’opinione che ha mira a supportare e a ‘giustificare’ la scelta presa da Paolo Maldini.

Il Milan, dopo il pareggio in casa della Cremonese, si prepara quindi ad affrontare la Fiorentina in casa propria. Una gara non semplice, ma in cui i rossoneri puntano ad ottenere di nuovo tre punti.

Sotto la lente d’ingrandimento continuano, nel frattempo, ad esserci le prestazioni di Charles De Ketelaere. Il belga non ha convinto fin qui quando è stato chiamato in causa da Pioli, pur essendo stato fortemente voluto da Paolo Maldini. Di lui ha perciò parlato così un ex centrocampista belga in particolare.

Milan, parola all’ex giocatore belga: questo il pensiero di Mudingayi in merito all’acquisto di De Ketelaere

Gaby Mudingayi, ex centrocampista tra le altre anche di Lazio e Inter, ha quindi parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’ del giovane trequartista rossonero: “De Ketelaere è un ragazzo giovane, deve ancora imparare tanto. Ci vorrà un po’ di tempo perché la Serie A non è facile. Serve pazienza”.

“Ma sono sicuro – ha aggiunto – che l’ambiente rossonero lo aiuterà a far emergere le sue qualità. Non bisogna mettergli troppa pressione. Il Milan è una società che se prende un giocatore è perché ci crede. Quindi sicuramente lo aiuteranno a crescere, gli daranno il tempo e tutto quello che ha bisogno per poter migliorarsi”.

Il belga ha poi concluso affermando: “Gli addetti ai lavori sanno che non si compra un giocatore così, tanto per, oppure a caso. Se il Milan ha deciso di investire questa cifra, secondo me è perché la vale. È perciò un giocatore che vale, bisogna solo aspettarlo”.