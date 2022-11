Italia, salti di gioia per Mancini: la splendida notizia è ufficiale

L’Italia può godersi una splendida notizia, salti di gioia per il ct Roberto Mancini: è anche arrivata l’ufficialità

L’Italia non parteciperà al Mondiale di Qatar 2022, ma Roberto Mancini avrà la possibilità di fare dei test amichevoli per lavorare al meglio. Uno degli impegni sarà contro l’Austria, proprio il giorno in cui partirà la rassegna iridata: una sorta di beffa per i tifosi azzurri, che dovranno ‘scegliersi’ un’altra Nazionale. Il commissario tecnico ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida con Albania e, appunto, Austria.

Nella lista figurano per la prima volta Miretti, Fagioli e Pafundi. E’ un’Italia che guarda al futuro, non c’è che dire. I portieri sono Donnarumma, Meret, Provedel e Vicario. La difesa è formata da Acerbi, Bonucci, Gatti, Bastoni, Toloi, Scalvini, Di Lorenzo, Mazzocchi, Emerson, Dimarco.

Italia, splendida notizia per Mancini: torna Chiesa

C’è anche Federico Chiesa tra i convocati di Roberto Mancini per la doppia sfida con Albania e Austria. Chissà se con l’attaccante della Juventus, le cose al playoff dei Mondiali sarebbero andate diversamente. Tra i centrocampisti, oltre ai tre giovani già citati, ci sono Tonali, Verratti, Cristante, Barella, Frattesi, Pessina, Ricci. Un reparto ben assortito, che è stato il grande punto di forza a Euro 2020 quando l’Italia trionfò a Wembley.

L’attacco, guidato da Chiesa, sarà formato anche da Gnonto, Grifo, Politano, Raspadori, Scamacca e Zaniolo. Insomma, Mancini proverà a formare un nuovo gruppo per fare bene a Euro 2024, anche se negli occhi del ct e di tutti i tifosi azzurri, c’è già il Mondiale del 2026. Sarà il primo a 48 squadre e fallire la qualificazione per la terza volta consecutiva sarebbe davvero complicato.