“Salterà le due amichevoli”: Italia, spunta la decisione di Mancini

Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha preso la decisione: niente convocazione per le amichevoli.

I Mondiali in Qatar inizieranno a strettissimo giro. In questi giorni tutti i commissari tecnici stanno diramando le liste dei convocati. Non mancano sorprese e nemmeno esclusioni eccellenti.

Chi sapeva già di non partire per il Qatar erano i calciatori dell’Italia. La nostra nazionale, dopo l’incredibile eliminazione al play-off contro la Macedonia del Nord, ha fallito per la seconda volta consecutiva la partecipazione al Mondiale.

Gli azzurri dovranno quindi accontentarsi di giocare alcune amichevoli contro altre squadre non impegnate in Qatar. Cosa che, dal punto di vista dei club, è un fastidio maggiore, visto che si tratta di match non ufficiali. A Roma però possono parzialmente sorridere, in quanto Zaniolo non è stato convocato per il doppio match contro Albania e Austria, restando quindi a disposizione di José Mourinho.

Italia, Zaniolo non convocato: il romanista tenta comunque il recupero per il Torino

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport ci sono stati contatti tra gli staff medici della Roma e della Nazionale. Zaniolo al momento è infortunato e si è convenuto di non convocarlo per le amichevoli per permettergli di recuperare con calma in vista di gennaio.

Nonostante questo Zaniolo vuole comunque provare a recuperare per l’ultimo match prima della lunga sosta per il Mondiale. Il calcatore della Roma proverà quindi a stringere i denti e ad essere comunque disponibile per la partita contro il Torino.