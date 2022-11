Juventus, rebus Miretti-Fagioli a gennaio: il possibile retroscena

Quale sarà il futuro e il ruolo di Miretti e Fagioli in vista del prossimo gennaio? I due giovani centrocampisti si ritroveranno di fronte ai ritorni di Pogba, Paredes e McKennie dai rispettivi infortunio. Centrocampo intasato per Allegri?

Il ritorno di Pogba, e quello di Paredes, potrebbe stoppare sul nascere la scalata verso la titolarità definitiva di Miretti e Fagioli. I due giovani centrocampisti, impiegati con costanza da Allegri in questa fase di stagione, potrebbe scivolare indietro nelle gerarchie con il ritorno dei top.

Occhio, però, alle parole di Allegri nel corso delle ultime settimane. Il tecnico ha affermato: “Questi ragazzi corrono, chi tornerà dovrà sudarsi il posto”. Un chiaro messaggio per Pogba e Paredes. Sarà difficile lasciare fuori il centrocampista francese, ma attenzione al piano di Allegri.

La completa esplosione di Fagioli e Miretti potrebbe permettere alla Juventus di valutare una possibile cessione a gennaio. L’indiziato numero uno potrebbe essere McKennie, il quale potrebbe lasciare la Juventus solamente di fronte a un’offerta da 25-30 milioni di euro.

Fagioli e Miretti sfidano Paredes e Pogba

Come detto, difficilmente Pogba resterà a guarda i propri compagni dalla panchina, ma il francese dovrà pedalare per cercare di ritrovare la migliore condizione fisica in vista di gennaio. Detto questo, Fagioli potrebbe coesistere con il francese, mentre a rischiare il posto potrebbe essere Paredes.

L’ex PSG dovrà cercare di convincere Allegri a puntare forte su di lui in mezzo al campo, soprattutto dopo una prima parte di stagione decisamente negativa e caratterizzata dai troppi infortuni. Ora come ora, Fagioli potrebbe partire davanti nelle gerarchie. Per quel che riguarda Miretti, il centrocampista classe 2003 potrebbe rappresentar un jolly tuttofare. Non è un mistero la sua duttilità tattica e il possibile ruolo da trequartista o seconda punta.