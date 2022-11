Mourinho nel caos: l’ex Roma non ci sta e gela lo Special One

Nuove critiche per Mourinho, dopo gli ultimi risultati difficili della sua Roma. Ora anche un ex romanista doc lo attacca.

Non si placano le polemiche per le frasi di José Mourinho nell’immediato post-partita di Sassuolo Roma di mercoledì sera. Dopo il pareggio per 1-1 in casa degli emiliani, il tecnico giallorosso aveva riservato frasi piuttosto critiche a un suo giocatore, accusandolo di “scarsa professionalità”. Successivamente, lo Special One aveva rivelato il consiglio dato al colpevole: di trovarsi una nuova squadra per gennaio.

Parole molto dure che hanno suscitato comprensibili polemiche nell’ambiente giallorosso, anche se Mourinho non ha fatto nomi. L’allenatore della Roma ha detto di essersi lamentato con il giocatore in questione negli spogliatoi, ma di non voler fare nomi all’esterno. Tuttavia, fin da subito sui social ha iniziato a circolare un’ipotesi sull’identità del suo bersaglio.

I tifosi della Roma hanno infatti individuato il colpevole in Rick Karsdorp, il terzino destro olandese apparso non proprio al meglio della condizione contro Sassuolo e Lazio. Già in passato, inoltre, il giocatore aveva avuto dei problemi con Mourinho. Adesso però un importante ex giocatore della Roma è intervenuto nel dibattito, prendendo a sorpresa le parti del difensore.

Graziani contro Mourinho: “Io non lo avrei fatto”

“I panni sporchi si lavano in famiglia” tuona ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ Ciccio Graziani, punta giallorossa tra il 1983 e il 1986 e vincitore di due Coppe Italia. L’ex campione del mondo di Spagna 1982, oggi celebre opinionista televisivo, sostiene che se fosse stato al posto di Mourinho non si sarebbe comportato allo stesso modo. “Gliene avrei dette di tutti i colori negli spogliatoi, ma fuori lo avrei protetto”.

Graziani quindi non nega che le ultime prestazioni di Karsdorp siano state insufficienti, ma contesta la replica di Mourinho. Se l’olandese aveva deluso nel derby, aggiunge l’ex attaccante nell’intervista, il portoghese avrebbe fatto meglio a lasciarlo fuori contro il Sassuolo. “A meno che Mourinho non volesse mandare un segnale al gruppo” precisa alla fine Graziani.