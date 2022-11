Napoli, tutto confermato: colpo per Spalletti, c’è l’ufficialità

Il Napoli continua la sua corsa in campionato, ma fuori dal campo arriva la notizia che certamente farà felicissimi i tanti tifosi azzurri.

La vittoria contro l’Empoli e il concomitante mezzo passo falso del Milan contro la Cremonese, hanno proiettato il Napoli a +8 in classifica sulla seconda. Gli azzurri, a 90′ dalla pausa Mondiali, guidano la classifica di Serie A e sono agli ottavi di Champions League.

C’è però a questo punto un’altra partita che si sta giocando, stavolta sui tavoli della dirigenza. Mentre Spalletti mancina gioco e risultati, Giuntoli e De Laurentiis sono impegnati nei diversi rinnovi di contratto.

Come anticipato qualche giorno fa uno dei prossimi a firmare sarebbe stato Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense, arrivato lo scorso anno dal Fulham, ha infatto oggi firmato il prolungamento di contratto fino al 2025 con opzione a favore del Napoli fino al 2027.

Napoli, ufficiale il rinnovo di Anguissa: firma fino al 2025

A comunicarlo è lo stesso Napoli tramite il proprio sito web. Gli azzurri mettono così a segno un altro importante rinnovo. Dopo Meret e Zerbin è quindi arrivato il prolungamento anche per Zambo Anguissa. Per lui, come detto, una firma che significa Napoli almeno fino al 30 giugno 2025. Poi, per i successivi due anni, ci sarà un’opzione a favore del Napoli.

Mancavano solo le firme che sono arrivate quest’oggi. Adesso Giuntoli e De Laurentiis potranno passare ai prossimi prolungamenti di contratto in agenda: Lobotka e Rrahmani. Anche qui il grosso è fatto, mancano solo dettagli e firme. A breve quindi potrebbe esserci anche il comunicato riguardo il difensore e il centrocampista.