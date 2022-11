“Il nostro obiettivo è…”: Milan, Pioli traccia la strada e lancia la sfida al Napoli

Stefano Pioli, dopo il pareggio del suo Milan contro la Cremonese, ha lanciato la sfida al Napoli di Spalletti.

Nell’ultimo turno infrasettimanale, il Milan ha visto aumentare il proprio distacco dal Napoli capolista. I rossoneri, infatti, dopo il pareggio di martedì per 0-0 contro la Cremonese, hanno otto punti di svantaggio rispetto ai partenopei, i quali stanno giocando in questi minuti al Maradona contro l’Udinese.

Dopo il pari rimediato contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, il Milan è atteso adesso da un’altra sfida molto difficile. Il ‘Diavolo’, infatti, sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano prima della lunga sosta invernale per dare spazio all’ormai imminente Mondiale in Qatar.

Lo stesso Stefano Pioli, nella classifica conferenza stampa di presentazione della gara di domani di San Siro tra il suo Milan e la Fiorentina, non ha per nulla nascosto la sua voglia di recuperare il terreno perso in queste ultime settimane di campionato.

Napoli, la sfida del Milan di Pioli: “Il nostro obiettivo è superare gli 87 punti”

Il tecnico rossonero, infatti, ha rilanciato la ‘sfida’ al Napoli di Spalletti: “Il nostro obiettivo è superare gli 87 punti. La quota Scudetto è più alta quest’anno, se ne faremo di meno sarà molto difficile vincere di nuovo il campionato. Non dobbiamo pensare ai nostri avversari, noi siamo il Milan: dobbiamo giocare ad alto livello e fare tantissimi punti”.

Stefano Pioli ha poi concluso il suo intervento: “Che Fiorentina mi aspetto? Proviamo grandissimo rispetto per i viola, ma dobbiamo restare focalizzati sulla nostra prestazione. Leao? Non è facile giocare sempre ad alto livello quando si gioca ogni tanto, ma un giocatore con le sue qualità deve riuscirci”.