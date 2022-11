Roma, si aggiunge una brutta notizia: Mourinho mastica maro, è tutto vero

Per Roma di Mourinho, dopo le polemiche scoppiate dopo il match contro il Sassuolo, c’è un’altra brutta notizia.

La Roma, di certo, non sta attraversando un bellissimo periodo. I giallorossi , infatti, nelle ultime due partite di campionato con Lazio e Sassuolo hanno totalizzato solo un punto. Il risultato che fa più male, ovviamente, è quello del Derby di domenica scorsa.

La squadra di José Mourinho, di fatto, è caduta contro la Lazio per colpa dell’errore in fase d’impostazione da parte di Ibanez. Tuttavia la partita che ha trascinato con sé tantissime polemiche è stata quella contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Il tecnico portoghese, infatti, nel post gara di mercoledì sera, ha duramente criticato un suo giocatore, senza però fare il suo nome, anche tutte le prove portano a pensare che il calciatore in questione sia Karsdorp. Il ‘conflitto’ tra l’olandese e Mourinho sembra essere rientrato in questi giorni, ma l’allenatore deve fare fronte ad un’altra brutta notizia.

Roma, brutta noizia per Mourinho: si allungano i tempi di recupero di Wijnaldum

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti,il rientro di Gini Wijnaldum, infortunatosi lo scorso agosto, potrebbe essere rimandato di circa un mese. Il centrocampista olandese, di fatto, potrebbe tornare direttamente per il match del prossimo 4 febbraio contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

Questo ulteriore slittamento non fa certamente piacere a Mourinho, il quale aveva puntato tantissimo sul Wijnaldum per dare un cambio di marcia al proprio centrocampo. Il tecnico della Roma, infatti, si è più volte lamentato in questi mesi dell’assenza di uno dei colpi di calciomercato della scorsa estate.