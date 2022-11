Juventus-Lazio, infortunio e tribuna: doccia gelata per Allegri

Doccia gelata per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di un suo giocatore che non prenderà parte a Juventus-Lazio

Tra poco Juventus e Lazio scenderanno in campo all’Allianz Stadium nell’ultima partita che chiuderà la 15^ giornata del campionato. Poi ci sarà la sosta dei Mondiali, ci sarà tempo per riposare soprattutto a livello mentale. Tante sono le partite disputate in questi primi mesi. Le big del campionato hanno avuto a che fare anche con le sei partite della fase a gironi delle coppe europee.

Questo porta inevitabilmente ad avere poca brillantezza da parte dei giocatori in campo. Intanto, Allegri cerca la sesta vittoria consecutiva per tenere il passo delle inseguitrici del Napoli, che ha chiuso questa prima parte di stagione con 41 punti. Tuttavia, la Juventus dovrà fare a meno di Mattia Perin, che non sarà a disposizione dell’allenatore per la partita di questa sera.

Juventus-Lazio, Allegri farà a meno di Perin

Mattia Perin ha accusato una gastroenterite e non sarà nemmeno in panchina questa sera. Era sceso in campo da titolare nel turno infrasettimanale contro il Verona, nella discussa vittoria per 0-1. La Juventus affiderà i propri pali a Wojciech Szczesny, ovviamente, e tra l’altro Allegri ha convocato anche Simone Scaglia, portiere della Primavera classe 2004.

C’è da dire che l’assenza più importante della partita l’ha subita la Lazio, che ha perso Ciro Immobile per l’ennesimo problema muscolare. Maurizio Sarri ha affidato le chiavi dell’attacco, dunque, al giovane Luka Romero. L’attaccante argentino, anche lui classe 2004, ha segnato il gol vittoria nella partita casalinga col Monza. Una gran bella soddisfazione, visto che diventerà maggiorenne tra cinque giorni.