Il Milan si salva in extremis: la Fiorentina affonda a San Siro

Milan-Fiorentina è appena finita. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, la formazione di Stefano Pioli vince contro i viola.

Il Milan di Stefano Pioli chiude il 2022 con una vittoria dinanzi al proprio pubblico. Il match delle 18:00 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano finisce sul risultato di 2-1. In rete Rafael Leao dopo soli due minuti dal fischio di inizio, Barak al minuto 27 e Rebic in pieno recupero.

Pioli ed Italiano sembravano destinati a dividersi la posta in palio: un punto per parte che non rende felice nessuno dei due allenatori. Almeno fino al 90′. Tutto cambia in pieno recupero, quando Rebic riesce a spizzare di testa e a mandare il pallone in rete. I padroni di casa, in attesa della sfida della Lazio contro la Juventus, acciuffano il secondo posto in classifica a quota 33 punti. I viola, invece, restano a metà classifica a 19 punti.

Milan-Fiorentina, la sintesi del match

Il match si mette subito in discesa per il Milan. Dopo soli due minuti dal fischio di inizio, Rafael Leao fa impazzire i tifosi presenti a San Siro: Tomori verticalizza per Giroud che è bravo ad imbucare per Leao. L’attaccante del Milan fredda Terracciano con una conclusione di interno destro.

La risposta dei toscani arriva prima della mezz’ora. Il pareggio dei viola giunge al minuto 27 con Barak: Ikoné apre per Venuti che, di prima intenzione, mette in mezzo per l’ex Verona. Il suo mancino, deviato da Thiaw, beffa Tatarusanu. In pieno recupero Rebic di testa regala la vittoria ai suoi. A San Siro finisce 2-1.

