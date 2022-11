Atalanta, novembre nero per Gasperini: a Bergamo passa anche l’Inter

L’Atalanta continua a fare i conti con il momento difficile in campionato. A Bergamo passa anche l’Inter di Inzaghi

Il primo main event di questa quindicesima giornata era il piatto forte, tra le due nerazzurre del nostro campionato. L’Atalanta ospitava l’Inter, per un lunch match dal sapore di riscatto per gli orobici e dal sapore di conferma, invece, per i meneghini.

Riscatto che sembrava essere indirizzato nel migliore dei modi, visto che la partenza della Dea era stata fulminante. Al 25′, è Lookman infatti a sbloccare il risultato e a portare inizialmente in vantaggio i suoi, battendo Onana un rigore millimetrico. Ma neanche il tempo di esultare, che dieci minuti più tardi pareggia i conti con la rete in spaccata di Dzeko.

Atalanta-Inter, la cronaca del secondo tempo

A completare e a confermare la rimonta dell’Inter, poi, è lo stesso bosniaco, bravo nei minuti iniziali del secondo tempo a farsi trovare pronto su un batti e ribatti in area piccola, nato da un cross teso di Dimarco. L’Atalanta accusa il colpo e sembra iniziare a sbandare. Un barcollare che porta alla rete di Lautaro Martinez, al 61′, con la netta e decisiva partecipazione dell’orobico Palomino.

Nel finale, però, è proprio l’argentino a riaprire il risultato, con un colpo di testa al 77′ che riporta l’Atalanta a distanza di una rete dall’Inter. Di qui, purtroppo per Gasperini, l’assedio finale della Dea non porta al pareggio sperato: al triplice fischio si completa il novembre nero per gli orobici, con la terza sconfitta consecutiva in campionato. L’Inter va a -11 dalla vetta.

La classifica aggiornata: Napoli* 41, Lazio 30, Milan 30, Inter 30*, Juventus 28, Atalanta 27*, Roma 26, Udinese* 24, Torino 20, Fiorentina 19, Bologna* 19, Salernitana 17, Empoli* 17, Sassuolo 16, Lecce* 15, Monza 13, Spezia 10, Cremonese* 7, Sampdoria* 6, Verona 5.

*una gara in più