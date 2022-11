Roma, caos Karsdorp: ora che si fa? Spuntano due ipotesi

La Roma, nelle prossime settimane, dovrà trovare una soluzione al caso Karsdorp. Due le squadre interessate all’olandese.

Clima teso in casa Roma, dopo il pareggio ottenuto al fotofinish contro il Torino grazie alla rete realizzata da Nemanja Matic (primo centro per lui in Italia). Una prestazione, quella dei capitolini, deludente e che ha fatto emergere, una volta di più, tutte le criticità strutturali e a livello di gioco della formazione allenata da José Mourinho. L’idillio con la tifoseria, come testimoniato dai fischi ricevuti da Tammy Abraham e Bryan Cristante, sembra essersi rotto e a peggiorare ulteriormente il tutto è la querelle che vede protagonista (suo malgrado) Rick Karsdorp.

L’olandese, definito “un traditore” dal tecnico portoghese al termine del match sul campo del Sassuolo, non è stato convocato per il match di ieri ed ora il suo futuro appare tutto da scrivere. La sua permanenza in città, al momento, è quanto mai complicata. La dirigenza, infatti, spera di poter ricucire lo strappo tra le parti e trovare così una soluzione pacifica alla vicenda. Mourinho, dal canto suo, non intende più allenarlo e spinge per un immediato addio.

Una questione spinosa per il direttore generale Tiago Pinto. Il quale, stando così le cose, ha iniziato quindi a valutare l’idea di cederlo in prestito. Diverse le possibili destinazioni dell’olandese, costretto nel frattempo a lasciare la capitale dopo gli insulti ricevuti tramite i social dai supporter romanisti. Due, in possibile, le squadre della Serie A che lo hanno messo nel mirino e che a breve proveranno a farsi avanti in maniera concreta.

Roma, due squadre interessate a Karsdorp

La prima è la Juventus alla ricerca di un elemento di qualità in grado di far rifiatare Juan Cuadrado, in netto calo nelle ultime settimane. Il profilo di Karsdorp, in particolare, piace molto al tecnico Massimiliano Allegri. Il suo stipendio, inoltre, è alla portata e non andrebbe a pesare eccessivamente sui conti bianconeri (2.2 milioni netti all’anno). Occhio poi, come si legge nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, al Bologna.

I rossoblù, rigenerati dalla cura Thiago Motta, sono saliti all’undicesimo posto e puntano a vivere una seconda parte di stagione da protagonisti. Per farcela, però, servono innesti di qualità ed il nome di Karsdopr potrebbe proprio fare al caso del tecnico italo-brasiliano. Sviluppi sono attesi a breve. Intanto Mourinho è stato chiaro: il divorzio da Karsdorp (legato al club fino al 2025) deve avvenire a stretto giro di posta. A Pinto il compito di trovare una soluzione adeguata.