Calciomercato Lazio, Lotito accontenta Sarri: colpo da novanta per gennaio

La Lazio disposta ad accontentare Maurizio Sarri sul calciomercato: Tare e Lotito pronti a completare un grande colpo richiesto dal tecnico.

Brucia ancora la sconfitta di domenica sera contro la Juventus, e la Lazio dovrà quindi lavorare nella sosta per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato. La società biancoceleste può guardare il bicchiere mezzo pieno, che la vede quarta in classifica a soli tre punti dal Milan secondo.

Tuttavia, il 3-0 subito dai bianconeri ha messo in evidenza alcuni limiti della formazione capitolina, a cui Maurizio Sarri dovrà porre presto rimedio. Contro la Juventus ha ovviamente pesato molto l’assenza di Ciro Immobile, il centravanti infortunatosi a metà ottobre e ancora non del tutto recuperato.

Sarri ha capito che un giocatore come lui è fondamentale per il suo reparto offensivo, specialmente nei big match. L’assenza di un sostituto adeguato ha costretto il tecnico toscano a un po’ di esperimenti, non del tutto soddisfacenti però. Per cui la richiesta alla dirigenza è stata quella di un investimento sul mercato, e Tare e Lotito hanno approvato.

Rafa Silva, la Lazio studia il colpo per dare a Sarri un nuovo Mertens

È Rafa Silva del Benfica il nome che l’allenatore avrebbe espressamente richiesto alla società, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’. La punta del Benfica ha dimostrato di essere un giocatore di livello internazionale, specialmente nella Champions League di quest’anno. Ha tre anni in meno di Immobile, ma soprattutto presenta grandi vantaggi tattici.

Il portoghese è un giocatore totalmente diverso rispetto all’ex Pescara: non è un vero centravanti, ma più un falso 9. Con Rafa Silva, Sarri potrebbe fare una mossa come quella sperimentata al Napoli, quando con Dries Mertens punta centrale arrivò a sfiorare lo scudetto.