Calciomercato Lazio, Sarri lo ‘scarica’ a gennaio: che colpo di scena

Lazio, storie tese dopo la sconfitta contro la Juventus. Ora Sarri scarica il big sul mercato, occhio al colpo di scena

Il 3-0 dello Stadium brucia ancora tanto. Non solo per il risultato in sé, ma anche e soprattutto per la prestazione con cui è arrivato. La Lazio di Maurizio Sarri è sembrata completamente assente nel confronto con la Juventus di Massimiliano Allegri e la classifica è tornata a farsi cortissima nei piani alti della Serie A.

Saranno settimane di grande riflessione, queste per la dirigenza biancoceleste e per il tecnico di Figline. Non solo per ritrovare le forze e i tasselli principali di questa squadra (tra cui Immobile e Zaccagni), ma anche per pianificare le prossime mosse sul mercato. In particolare in uscita, dove Tare e Sarri preparano l’ennesimo colpo di scena.

Lazio, colpo di scena sul mercato? Sarri ‘scarica’ il big

Più che un colpo di scena, però, è l’ennesimo capitolo di una soap-opera che tarda a trovare un lieto fine. Luis Alberto resta sul mercato e resta in uscita a gennaio, come rivelato da ‘Sky Sport’. Il feeling con Maurizio Sarri è ormai ai minimi storici, con il tecnico della Lazio che continua a vedere poco (o nulla) il fantasista spagnolo. E dopo la mancata cessione in estate, qualcosa potrebbe cambiare a gennaio.

Racconta ‘Sky’, però, che l’ex Liverpool farebbe fatica ad attrarre proposte concrete per il mercato invernale. Un bel grattacapo per Tare, che vorrebbe monetizzare Luis Alberto nonostante il momento difficile. E nel mentre che Sarri continua a preferirgli Vecino e Basic dal primo minuto. Che la sosta riesca a sbrogliare definitivamente questa matassa?