Inter, spavento tegola per il big: arriva l’annuncio prima del Mondiale

In casa Inter, dopo la vittoria di ieri contro l’Atalanta di Gasperini, è arrivato un annuncio molto importante prima del Mondiale.

Dopo un inizio di stagione molto complicato, l’Inter di Simone Inzaghi si è sicuramente ripresa. I nerazzurri, infatti, hanno raggiunto sia gli ottavi di finale di Champions League, eliminando il Barcellona di Xavi, che vinto sei delle ultime sette gare di campionato.

Per l’Inter, di fatto, l’unica stonata dell’ultimo mese e mezzo è stata la sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus di Allegri. Contro i bianconeri, infatti, la ‘Beneamata’ ha avuto più di un’occasione per segnare, ma poi ha perso con un secco 2-0.

Dopo il ko contro la ‘Vecchia Signora’, l’Inter ha dato comunque due risposte molto importanti, visto che ha battuto prima il Bologna per 6-1 e poi l’Atalanta per 2-3. Proprio contro i bergamaschi, c’è stata una sostituzione che ha fatto preoccupare i tifosi della squadra guidata da Simone Inzaghi.

Inter, l’annuncio di Dumfries prima del Mondiale: “Farò una risonanza magnetica solo per sicurezza”

Al 72’ del match contro l’Atalanta, infatti, Dumfries è stato costretto ad uscire anzitempo dal match per qualche problema fisico. Per l’olandese, almeno inizialmente, si credeva che fosse qualcosa di grave, ma poi lo stesso calciatore ha voluto tranquillizzare tutti con un post su ‘Instagram’.

Dumfries, infatti, ha prima pubblicato la foto del suo arrivo nel ritiro dell’Olanda e poi ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni: “Farà una risonanza magnetica solo per sicurezza. Sto bene e riesco a riprendermi sempre in fretta. Infortunio contro l’Atalanta? Non potevo più correre perché il mio ginocchio si era irrigidito. E’ questo il motivo per cui sono stato subito sostituito”.