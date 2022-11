Calciomercato Napoli, Giuntoli chiude l’accordo? L’agente svela tutto

Il Napoli non si ferma nemmeno durante la sosta per il Mondiale: il ds Giuntoli sarà presto al tavolo per discutere un importante accordo.

La Serie A è ferma, come tutti i campionati, per il Mondiale in Qatar, ma il lavoro dei club non si ferma. In tanti sono impegnati in questi giorni per definire i dettagli delle trattative, dato che quando riprenderà la stagione riaprirà immediatamente anche il calciomercato. Ciò significa che ci sono due grandi temi sul tavolo dei direttori sportivi: acquisti e cessioni, e i rinnovi dei contratti che vanno in scadenza.

Trattative che riguardano ovviamente anche il Napoli, impegnato a salvaguardare il primo posto in classifica e, se possibile, addirittura a rinforzare la propria rosa. Sono tanti gli obiettivi sul tavolo di Cristiano Giuntoli in vista della seconda parte della stagione, con gli occhi però anche sul futuro più a lungo termine del club partenopeo.

Se da un lato il direttore sportivo deve valutare eventuali nuovi acquisti assieme all’allenatore Luciano Spalletti, dall’altro deve anche decidere cosa fare con i rinnovi di contratto. A fine giugno, infatti, scadono gli accordi con Sirigu, Marfella, Juan Jesus e Zanoli. Ma i contratti di cui si deve discutere al Napoli sono anche altri.

Di Lorenzo, è tempo di discutere il rinnovo col Napoli

Sul tavolo sta per arrivare infatti il contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo, stando a quanto detto dal suo agente Mario Giuffredi. L’accordo col terzino destro ex Empoli scade in realtà nel 2026, ma la società campana vuole premiare il suo leader con un ritocco d’ingaggio e un prolungamento della durata.

“Abbiamo parlato col Napoli e ci siamo dati appuntamento durante la sosta” ha spiegato Giuffredi a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Giocatore e società sono intenzionati a trovare un accordo, data l’importanza tecnica e psicologia di Di Lorenzo negli equilibri degli azzurri di Spalletti.