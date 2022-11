Napoli, Giuntoli non si ferma mai: in arrivo un’altra firma

Il Napoli, dopo la fase a gironi di Champions conclusa nel migliore dei modi, si prepara ad affrontare l’Atalanta: novità in vista anche sul mercato.

Il Napoli non intende rallentare la propria corsa. Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, tra le altre cose come testa di serie, adesso il club punta a mantenere lontana l’Atalanta dal primo posto. In ottica mercato, poi, Giuntoli non si ferma: in arrivo c’è una nuova firma.

Il Napoli affronterà, in questa 13^ giornata, l’Atalanta di Gasperini. La squadra di Spalletti punterà a ottenere tre punti, pesanti a livello di classifica. C’è un primo posto da non lasciarsi sfuggire e un distacco dagli altri club da alimentare.

Per il discorso più strettamente legato al calciomercato, invece, Giuntoli sta continuando a lavorare senza sosta per apportare rinforzi mirati per le file degli azzurri. Oltre al rinnovo di Lobotka, per cui manca sempre meno, adesso l’attenzione si concentra anche sul futuro di Piotr Zielinski: il punto della situazione per il centrocampista.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha le idee chiare: Giuntoli già al lavoro per il rinnovo di Zielinski

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ ha parlato di un tema importante in casa di De Laurentiis. “Il Napoli ha mosso i primi passi per chiudere l’accordo e ha trovato i sorrisi compiaciuti di Zielinski. Tra un po’ quindi si ricomincerà a tessere la tela. A preparare quindi il contratto“, si legge.

Ma non solamente, perché si punta adesso: “A chiudere una trattativa che non sarà mai vibrante, perché De Laurentiis e il polacco non avranno molto da chiacchierare, come in passato”. Le idee quindi sono chiare: il rinnovo del polacco, attualmente in scadenza nel 2024, appare perciò sempre più vicino e più concreto.