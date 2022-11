“Giuntoli li ha bloccati”: Napoli, il doppio colpo stupisce tutti

Giuntoli continua a lavorare per rafforzare il Napoli, e nel prossimo calciomercato punta a concludere due colpi inaspettati ma di prospettiva.

La sosta per il Mondiale sarà un’ottima occasione per pianificare la seconda parte della stagione, che per molti sarà decisiva. Soprattutto perché, alla ripresa dei campionati, ci sarà anche la riapertura del calciomercato, con tante possibilità per i club. Soprattutto per chi ritiene di avere una rosa ancora un po’ corta, e vuole rafforzarsi in vista dello sprint finale.

Al momento, il Napoli ha fatto vedere cose eccelse e non sembra minimamente accusare la stanchezza, ma la seconda parte della stagione potrebbe essere diversa. Non solo perché dipenderà da come certi giocatori torneranno dal Mondiale, ma anche perché il livello delle partite, soprattutto in Europa, si alzerà.

Per questo motivo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro su più fronti, compreso quello dei nuovi acquisti. Le ultime indiscrezioni ci raccontano che il dirigente dei partenopei sta valutando attentamente due profili per il futuro del Napoli, che di sicuro pochi si aspetterebbero.

Calciomercato Napoli: Caprile e Cheddira bloccati da Giuntoli

Due acquisti in puro stile Giuntoli: giocatori giovani e di prospettiva, ma con le caratteristiche giuste per dare una mano fin da subito. Intervenuto a ‘Radio Marte’, il procuratore Mario Giuffredi ha sostenuto che nel mirino del Napoli ci sarebbero Elia Caprile, 21 anni, e Walid Cheddira, 24 anni.

Si tratta di due giovani rivelazioni della stagione di Serie B, entrambi di proprietà del Bari, la seconda squadra di De Laurentiis. Giuffredi ha detto che, a parere suo, a gennaio il Napoli si muoverà poco, e guarderà più che altro al futuro. I due talenti oggi al Bari non passerebbero subito in Campania, ma verrebbero bloccati, per poi trasferirsi definitivamente a fine stagione.