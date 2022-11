Mercato Inter, non solo Gosens: doppia cessione a gennaio

Il mercato dell’Inter potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Occhio alla possibile cessione di Gosens: l’ex Atalanta potrebbe salutare i nerazzurri già da gennaio

Sguardo verso il futuro e occhio ai possibili colpi di scena. L’Inter potrebbe dire addio a Gosens già nell’imminente sessione di mercato invernale. L’ex Atalanta, poco utilizzato da Inzaghi, potrebbe lasciare Milano per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro.

Inizio di stagione decisamente deludente, coinciso con l’impatto devastante di Dimarco. Come confermato nei mesi scorsi, l’Inter aveva raggiunto un accordo per la cessione di Gosens al Bayer Leverkusen, poi non concretizzatosi a causa di alcuni problemi legati alla modalità di pagamento.

Detto questo, Gosens, fuori anche dai convocati della Germania in vista dei Mondiali in Qatar, sarebbe pronto a valutare l’inizio di una nuova avventura con l’addio all’Inter in maniera immediata. Non solo Gosens, occhio ai possibili colpi di scena.

Mercato Inter, cessione Gosens: spunta un altro possibile addio

Non solo Gosens, l’Inter potrebbe valutare anche il potenziale affondo del Tottenham su Brozovic. Il centrocampista croato, come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, piace particolarmente a Conte, il quale vorrebbe soffiare il centrocampista ai nerazzurri già dall’attuale finestra del mercato invernale.

Difficilmente l’Inter aprirà all’addio del mediano, ma non è escluso che un’offerta faraonica e irrinunciabile possa far vacillare le decisioni e le attuale prese di posizione da parte della società nerazzurra. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.