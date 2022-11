Milan, il papà di Leao tra rinnovo e addio: Maldini e Pioli sperano

Il papà di Leao ha parlato ad un quotidiano portoghese ma non si è sbilanciato sul rinnovo del figlio con il Milan: tifosi in apprensione

Il Milan si era dato un obiettivo che non è riuscito a concretizzare: rinnovare il contratto di Rafael Leao prima dell’inizio del Mondiale. L’attaccante portoghese ha lasciato Milano e ha raggiunto la nazionale con cui parteciperà alla Coppa del Mondo. Del suo contratto, dunque, si tornerà a parlare più avanti.

Il calciatore tuttavia è in scadenza a giugno 2024 e i rossoneri vogliono scongiurare il pericolo di perdere un altro big a zero come è già successo con Donnarumma, Calhanoglu e Kessié. Le sirene degli altri club mettono ansia ai tifosi milanisti. In queste ore, intanto, sono giunte le parole del padre del calciatore che però non sono servite a fare chiarezza.

Milan, parla il padre di Leao: “Stiamo lavorando al rinnovo. Fino alla scadenza non pensiamo a Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Rafa adora l’Italia”

Il padre dell’attaccante del Milan, Antonio, ha parlato al quotidiano portoghese ‘Record’ soffermandosi sulla questione contrattuale. Uno dei nodi della vicenda è relativo pure al contenzioso in ballo tra Rafa Leao e lo Sporting Lisbona. Il calciatore portoghese è stato condannato a pagare una cifra vicina ai 20 milioni di euro (interessi compresi) per la rottura unilaterale del suo contratto con il club lusitano. Una cifra alla quale dovrà contribuire pure il Lilla.

Antonio Leao ha riconosciuto il dialogo con il Milan ma non si è sbilanciato: “Stiamo lavorando al rinnovo. Interesse del Chelsea? Fino alla scadenza del contratto non penseremo né a loro né al Barcellona né al Real Madrid”.

Ha poi però evidenziato la voglia d’Italia del figlio: “Ha una predilezione per gli italiani. Adora stare in Italia. Ha vinto il premio come miglior giocatore della Serie A della scorsa stagione perché è semplicemente il migliore”.