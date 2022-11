Inter, si infiamma il mercato: pronto il colpo alla Lautaro

L’Inter vorrebbe definire un nuovo colpo di calciomercato sulla falsariga di quanto fatto in passato con Lautaro Martinez: ecco di chi si tratta.

A stagione in corso e con molto cammino ancora da fare, la dirigenza dell’Inter non si preoccupa soltanto dei fattori relativi al campo, ma anche del futuro e dei nuovi innesti. Uno dei canali che vengono mantenuti sempre aperti è quello con l’Argentina e ancora una volta si avvicenda un affare con il Racing Club.

La società nerazzurra, infatti, starebbe pensando a un colpo stile Lautaro Martinez, questa volta però per il centrocampo.

Nel mirino è finito Carlos Alcaraz, giovane classe 2002, che Dario Baccin ha messo in agenda durante l’ultimo viaggio affrontato in Sudamerica, in base a quello che riferisce ‘TuttoSport’.

Inter su Carlos Alcaraz del Racing Club: i dettagli

La società milanese avrebbe già in mente come organizzare la trattativa e gestire i costi dell’operazione. La valutazione che il Racing fa del cartellino di Carlos Alcaraz si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma l’Inter intende usare due assi nella manica. Da una parte conta sul rapporto con Diego Milito, ad oggi nella dirigenza della società di Avellaneda, e d’altra parte ha in mente di proporre una contropartita tecnica.

C’è Facundo Colidio, attaccante in prestito al Tigre, che ha attirato su di sé grazie ai tanti gol ed assist l’interesse di varie società tra cui lo stesso Racing Club. Colidio è di proprietà dell’Inter fino al 2023, ma i nerazzurri hanno un’opzione unilaterale di rinnovo del contratto per un’altra stagione. L’intenzione, quindi, sarebbe quella di proporre a gennaio uno scambio tra i due giocatori, aggiungendovi anche un esborso economico da parte dell’Inter oppure una percentuale sulla rivendita di Alcaraz in favore del Racing.