Juve, Allegri cambia ruolo a Chiesa: modulo e novità di gennaio

Allegri riabbraccia Chiesa e si prepara a una seconda parte di stagione da protagonista. Il tecnico bianconero potrebbe affidarsi ancora al 3-5-2, ma attenzione al nuovo ruolo dell’ex Fiorentina

Sei vittorie consecutive per cercare di risalire la china dopo una prima parte di stagione fallimentare. La Juventus continuerà a spingere il piede sull’acceleratore alla ripresa del campionato, a partire dalla 16^ giornata contro la Cremonese.

Allegri, come confermato nell’ultima sfida contro la Lazio potrebbe cambiare ruolo a Chiesa traslocandolo sulla fascia. Tutto dipenderà dalla stato di forma del diretto interessato e dalla ritrovato forma fisica. Non è escluso che Chiesa, a lungo andare, prenda il posto di Cuadrado in pianta stabile.

3-5-2 confermato con Chiesa a destra e Kostic a sinistra: l’ex Fiorentina è pronto a ritrovare definitivamente una maglia da titolare. Lo stesso Chiesa ha confermato la sua preferenza per il ruolo di esterno e non per quello di seconda punta.

Chiesa cambia la Juve: ruolo e nuovi titolari

L’ex Fiorentina, intervistato ai microfoni di Sky nel post partita di Juventus-Lazio ha ammesso: “Se devo scegliere è chiaro che preferisco giocare esterno, è sempre stato il mio ruolo. Poi resto a completa disposizione del mister. Sono stato utilizzando nel ruolo di seconda punta per ritrovare la forma fisica migliore”.

Quale sarà il ruolo di Cuadrado con il ritorno di Chiesa? L’esterno colombiano potrebbe perdere il ruolo da titolare recitare la parte di subentrante di lusso nel corso dell’ultima mezz’ora di gara. Allegri potrebbe gestire così la seconda parte di stagione del colombiano.