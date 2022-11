“L’agente vola a Torino”: colpo di scena Juve, Agnelli prepara il super colpo

Il 2022 della Juve è terminato nel migliore dei modi. Ora la società va avanti e si lavora già al calciomercato per accontentare Allegri.

La Juve di Massimiliano Allegri ha terminato il 2022 nel migliore dei modi. Sei vittorie consecutive e un terzo posto in classifica che rassicura i tifosi e la società in vista del nuovo anno. Il tecnico bianconero è stato in difficoltà nella fase iniziale, addirittura messo in discussione dopo un inizio di campionato e di stagione terribile.

La Juventus è stata eliminata, anche in maniera abbastanza clamorosa, nella fase a gironi di Champions League ed ha conseguito addirittura cinque sconfitte in sei partite stagionali. La squadra era ottava in classifica ed ad un certo punto i tifosi volevano ‘la testa’ del tecnico bianconero, poi sono cambiate le cose. Allegri ha trovato la quadra e il tecnico è stato premiato come miglior tecnico del mese di Novembre.

La Juve ha avuto numerosi infortuni in questa parte della stagione e di conseguenza il tecnico è stato costretto a lanciare importanti giovani. Nelle ultime gare hanno debuttato Fagioli, Miretti e altri giovanissimi come Iling Jr. e Soule e il tecnico ha finalmente trovato la rotta giusta. Dopo la risalita in casa bianconera è tempo di pensare al calciomercato.

Calciomercato Juve, Agnelli pensa a Milinkovic

L’edizione odierna del Messaggero si concentra sul futuro del talentuoso centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2024 e il club biancoceleste deve decidere presto sul futuro del calciatore. Lotito vorrebbe rinnovare ed ha pronta un’offerta di contratto da 5 milioni annui, ma il giocatore si sta guardando intorno.

La Juve è pronta ad offrire 50 milioni di euro più una contropartita, pronta a sfruttare l’opportunità per la stella serbo. Milinkovic raggiungerebbe cosi i due connazionali Kostic e Vlahovic e Agnelli è pronto ad offrire un contratto da 7 milioni di euro, lo stesso che attualmente la società versa al francese Rabiot.