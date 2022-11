Juventus, l’annuncio fa vibrare i tifosi. E anche Allegri gongola

Max Allegri gongola pensando dopo le dichiarazioni del giocatore della Juventus, convinto di ciò che può accadere in campionato.

Fino a qualche mese fa, il suo futuro sembrava proiettarlo lontano dalla Juventus e invece Adrien Rabiot ha ribaltato completamente la situazione, divenendo uno dei migliori per rendimento in questa prima parte di stagione.

Mentre, guidato dal tecnico Massimiliano Allegri, sta crescendo sempre di più, il francese potrebbe comunque lasciare i bianconeri al termine della stagione. Il contratto in essere, infatti, scadrà il prossimo giugno e attualmente non sono ancora previste trattative per il prolungamento dell’accordo.

Il motivo principale è che Rabiot chiederebbe un ingaggio elevato, ovvero circa 10 milioni di euro, per quanto intende permettersi la Juventus al momento, facendo leva sul parametro zero che quindi non richiede esborso per il cartellino.

Juventus, Rabiot: “Sfidiamo il Napoli a gennaio”

Intervenuto a ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista Rabiot ha parlato così dell’inizio di stagione: “Non ho mai dubitato della possibilità di lottare per il titolo, sebbene all’inizio non sia stato facile a causa degli infortuni. Non abbiamo mai potuto giocare al completo ma avevamo l’obiettivo di tornare tra le prime tre prima del Mondiale e ci siamo riusciti”.

Il francese na approfitta e lancia la sfida al Napoli, salda capolista a +8 dal Milan in vetta solitaria: “Il Napoli finora ha fatto un campionato incredibile, ma a gennaio possiamo sfidarlo. Anche loro perderanno dei punti per strada. Noi potremo contare sui ritorni di Chiesa e Pogba e il contributo di giovani come Fagioli, Miretti, Soulé e Iling Junior. Tutti insieme possiamo puntare allo scudetto”.