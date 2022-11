Addio e colpo di scena: lo United pesca l’erede di Ronaldo in Serie A

Il Manchester United ha già iniziato a muoversi per ingaggiare il sostituto di Ronaldo: nel mirino è finita una stella della Serie A.

L’addio, ormai, è scontato. Dopo le parole al veleno rilasciate nei giorni scorsi al ‘Sun’, Cristiano Ronaldo può essere considerato già un ex calciatore del Manchester United. Resta soltanto da capire quale sarà la sua prossima destinazione: diverse le opzioni al vaglio del suo agente, Jorge Mendes. I Red Devis, dal canto loro, sono pronti ad infliggergli una multa salata e a voltare pagina in maniera definitiva.

Troppo gravi, secondo la società, le accuse lanciate dal portoghese sia nei confronti della società che del tecnico Erik Ten Hag. Parole giunte all’improvviso, che hanno danneggiato l’immagine pubblica del club. Da qui la decisione di cederlo alla riapertura del mercato a prezzi di saldo. Un’opportunità che ha suscitato l’interesse di due squadre in particolare. La prima è il Chelsea, che già nella scorsa estate aveva provato a prenderlo salvo poi fermarsi alla luce dei dubbi espressi dall’allora tecnico Thomas Tuchel.

Il secondo è invece il Bayern Monaco, che di recente ha avuto modo di incontrare il procuratore portoghese proprio al fine di valutare la fattibilità del colpo. Contatti destinati ad intensificarsi a stretto giro di posta. Gli inglesi, intanto, hanno già individuato il suo possibile sostituto: i riflettori sono stati puntati su Kylan Mbappé (apparso più di una volta insofferente a Parigi) tuttavia, nel radar dello United, è finita pure una stella della Serie A.

Manchester United, con Ronaldo è finita: piace Mbappé

Ma andiamo con ordine. Per il francese, stando a quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Mirror’, sarebbero pronti ben 150 milioni. Un’offerta monstre, ma che con tutta probabilità non basterà per strappare il “sì” del Paris Saint Germain. I transalpini, infatti, mirano a vincere la Champions League e molto difficilmente accetteranno di far partire la loro stella più brillante a metà stagione. Un tentativo, in ogni caso, verrà fatto.

In caso di fumata nera, si passerà al piano B: Victor Osimhen, autore di 10 reti e 3 assist in 14 apparizioni complessive. Numeri importanti, che gli hanno consentito di diventare uno dei principali trascinatori del Napoli primo in Serie A. O lui o Mbappé: i Red Devils preparano l’assalto. Il matrimonio con Cristiano Ronaldo, nel frattempo, è andato in mille pezzi. I titoli di coda stanno già scorrendo.