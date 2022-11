Caos Ronaldo, si passa alle vie legali: Cristiano nei guai

Dopo le ultime dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, tra il portoghese ed il Manchester United si potrebbe passare alle vie legali.

I club, dopo le gare dello scorso weekend, hanno lasciato definitivamente spazio al Mondiale in Qatar, che comincerà domenica prossima con la gara tra i padroni di casa e l’Ecuador. Tuttavia questi giorni sono stati caratterizzati dalla ‘guerra’ tra Cristiano Ronaldo ed il Manchester United.

A dare il via al caos ci ha pensato il fuoriclasse portoghese con un’intervista rilasciata al ‘The Sun’: “Il Manchester United mi ha tradito. Non provo nessun rispetto per ten Hag perché lui non ha provato nessun rispetto per me. Sono diventato la pecora nera e nessuno ha avuto un po’ di empatia quando mia figlia era malata”.

Dopo queste parole ‘bomba’, c’è stato un comunicato del Manchester United: “Il club prende atto della copertura mediatica relativa ad un’intervista di Cristiano Ronaldo. La società valuterà se rispondere o meno dopo che saranno stati stabiliti tutti i fatti”. E proprio sulla risposta dei ‘Red Devils’, ci sono delle importanti novità.

Dichiarazioni Cristiano Ronaldo, il Manchester United potrebbe passare alle vie legali

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport UK’, infatti, il Manchester United sta vagliando seriamente la possibilità di ricorrere alle vie legali nei confronti di Cristiano Ronaldo, considerando che ha già coinvolto alcuni avvocati per capire se ci dovessero essere eventuali margini per intervenire o meno.

Il Manchester United, di fatto, è rimasto molto deluso per l’intervista shock di Cristiano Ronaldo, visto che non resterà fermo a guardare. Il portoghese, dal canto suo, è stato molto criticato per queste dichiarazioni di rottura nei confronti del suo club.