Cessioni Juventus, doppio addio a gennaio: confermato Kean

Le cessioni della Juventus potrebbe smuovere il mercato bianconero già in vista dell’imminente sessione di gennaio. Due possibili addii nei prossimi mesi: Allegri potrebbe dare il suo benestare alla doppia operazione in uscita

Piede sull’acceleratore sul capitolo cessioni e sguardo verso il futuro per cercare di puntellare la rosa in maniera immediata, ma soprattutto in vista della prossima stagione. Il mercato della Juventus è già pronto a entrare nel vivo.

Come confermato nel corso degli ultimi giorni, i bianconeri potrebbero prendere in considerazione l’idea di aprire all’addio immediato di McKennie. La completa crescita di Fagioli e Miretti, e l’imminente ritorno di Pogba, potrebbe stravolgere le gerarchie in vista dell’imminente futuro.

25-30 milioni la richiesta della Juventus per il centrocampista texano. McKennie piace in Premier League, ma anche in Bundesliga. Difficile l’addio immediato di Rabiot: il centrocampista francese resterà a Torino almeno fino al termine della stagione a prescindere dal rinnovo o meno.

Cessioni Juventus, possibile addio per Rugani

Non solo McKennie e Rabiot, occhio al futuro di Rugani. L’ex Empoli e Cagliari potrebbe chiedere la cessione per abbracciare una nuova avventura che gli consenta di giocare con maggiore costanza.

La Juventus potrebbe dire sì al suo addio, ma solamente di fronte all’arrivo di un altro centrale difensivo. I continui problemi fisici di Bonucci, inoltre, potrebbe spingere i bianconeri a valutare l’arrivo di un doppio centrale difensivo già dall’imminente sessione del mercato invernale.