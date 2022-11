Inter, annuncio nel pieno della sosta: tifosi col fiato sospeso

L’Inter è al momento in pausa per lasciare spazio alla competizione dei Mondiali: ma è comunque arrivato un annuncio in merito a un giocatore nerazzurro.

L’Inter, così come le altre squadre dei massimi campionati europei, è in pausa per lasciare spazio alla competizione dei Mondiali. È proprio nel corso di in una conferenza stampa, allora, che è arrivato un annuncio in particolare su un giocatore nerazzurro.

L’Inter, dopo l’ultima di campionato giocata contro l’Atalanta, è momentaneamente in pausa, così come la Serie A intera. Al seguito d’Inzaghi non è stato presente, neppure a Bergamo al Gewiss Stadium, Romelu Lukaku a causa di una ricaduta dopo l’ultimo infortunio.

Il giocatore è stato poco a disposizione del club nerazzurro proprio per i problemi muscolari rimediati. Ma è ora al seguito del Belgio e del suo CT per i Mondiali in Qatar 2022. Proprio da parte di Roberto Martinez è arrivato un annuncio sulle condizioni del centravanti.

Inter, stavolta parola al CT Martinez per le ultime su Lukaku: le condizioni dell’attaccante

Ha dunque parlato in conferenza stampa, in vista dell’inizio dei Mondiali e dell’amichevole che il Belgio ha in programma per domani, il CT Roberto Martinez. Queste sono state le sue parole in riferimento alle condizioni di Romelu Lukaku: “Si sente meglio, sta facendo progressi. Stiamo rispettando i tempi, ma non mi aspetto che sia in forma per la prima partita di Coppa del Mondo“.

Martinez avrà comunque a disposizione l’amichevole di domani contro l’Egitto per testare due giocatori al posto dell’attaccante nerazzurro. Perciò ha rivelato: “Metterò alla prova Batshuayi e Openda. Questo ve lo posso già dire. È un buon momento per vedere a che punto sono”.