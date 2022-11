Inter, salti di gioia per Zhang: l’ufficialità è una manna

In casa Inter, dopo la vittoria contro l’Atalanta di Gasperini, è arrivata l’ufficialità che aspetttava il presidente Zhang.

Dopo un inizio abbasta traumatico, l’Inter di Simone Inzaghi si è rimessa sicuramente in carreggiata. I nerazzurri, infatti, si sono qualificati per gli ottavi di finale di Champions League, dove hanno eliminato il Barcellona di Xavi, ed hanno vinto sei gare sulle ultime sette di campionato.

Di fatto, l’unica nota stonata di questo ultimo mese in casa interista è stata la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Il ko contro i bianconeri, viste le tante occasioni sprecate, hanno fatto sicuramente male all’Inter che, però, ha saputo subito reagire.

La ‘Beneamata’, infatti, ha vinto prima con un secco 6-1 contro il Bologna e poi è riuscita a battere finalmente una big, ovvero l’Atalanta di Gasperini per 2-3. Con questa lunga sosta, Simone Inzaghi spera di recuperare al meglio tutti i suoi calciatori, soprattutto Lukaku e Brozovic. Tuttavia, in attesa del big del prossimo 4 gennaio contro il Napoli, in casa interista bisogna registrare un rinnovo che fa molto felice il presidente Zhang.

Inter, l’ufficialità che fa gioire Zhang: rinnovato l’accordo con la Locauto Group

Come riportato dal portale ‘calcioefinanza.it’, infatti, l’Inter e Locauto Group, azienda leader del settore del noleggio auto e veicoli commerciali, hanno annunciato che hanno trovato l’accordo per il rinnovo della loro partnership fino al 2025.

Questa collaborazione permette alla Locauto Group di proseguire come Official Rent-a-Car Partner della ‘Beneamata’. Il fine di questa partnership è quello di promuovere il rispetto dei valori dello sport, i quali sono i pilastri di questa storica unione che è in essere dalla stagione 2016/17.