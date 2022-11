“Tabula rasa…”: Inter, la sosta è una benedizione per Dumfries

Arrivano le parole del big dell’Inter in merito alla sosta e al momento che sta vivendo la squadra di Simone Inzaghi

L’Inter ha vissuto una prima parte di stagione ricca di alti bassi. Troppe cinque sconfitte per Simone Inzaghi, che ha perso ogni scontro diretto più la partita alla Dacia Arena contro l’Udinese. Ma in Champions League, i nerazzurri hanno fatto benissimo, superando quello che per l’opinione pubblica era considerato il girone ‘della morte’. Non sarà semplice recuperare terreno sul Napoli, ma alla ripresa ci sarà subito lo scontro diretto al Meazza.

L’Inter deve vincere per riaprire il campionato, sicuramente non sarà semplice vista la difficoltà della partita stessa e la sosta per il Mondiale. Al rientro, infatti, non si sa come le squadre torneranno. Ma la sosta è una benedizione, stando almeno alle parole del nerazzurro Denzel Dumfries, impegnato nella rassegna iridata con l’Olanda.

Inter, il bilanci di Dumfries sulla prima parte di stagione

Denzel Dumfries, terzino dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Hot Parool: “Abbiamo raggiunto gli ottavi di finale in Champions, ma in campionato abbiamo perso troppi punti. Non siamo stati costanti. Penso che la sosta per il Mondiale sia positiva, da gennaio dovremo fare meglio”. Poi continua: “Spesso io non sono soddisfatto del mio stato di forma. Forse adesso fare tabula rasa può dare una mano”.

Non c’è dubbio che la sosta sia arrivata al momento giusto per tutte le big, arrivate molto stanche all’ultimo impegno. Sono infatti quindici le partite disputate in Serie A, più le sei della fase a gironi delle coppe europee. In campo sempre ogni tre giorni, ed è chiaro che la stanchezza mentale sia esagerata.