Argentina, è ufficiale: torna a casa, salta il Mondiale

L’Argentina deve affrontare la seconda tegola in pochi minuti: anche il calciatore dell’Inter salta il Mondiale

L’Argentina affronterà il Mondiale di Qatar 2022 come una delle favorite alla vittoria finale. Sia perché è un gruppo affiatato, detentore della Copa America, sia perché ha a disposizione Lionel Messi. La Pulce è forse all’ultima chance di vincere il Mondiale. Farà di tutto per riuscirci, lui e quelli della ‘vecchia’ generazione come Otamendi e Di Maria.

L’Albiceleste ha dovuto dire addio a Nico Gonzalez, esterno offensivo della Fiorentina, per un problema muscolare. Tartassato dagli infortuni, l’attaccante della viola è stato sostituito da Angel Correa. Ma c’è un’altra tegola che preoccupa anche i tifosi dell’Inter. Joaquin Correa, infatti, deve dire addio al sogno di giocare il Mondiale.

Argentina, è ufficiale: Correa torna a casa

Attraverso un tweet ufficiale pubblicato dal profilo della Seleccion Argentina, è stato reso noto l’infortunio di Correa: “Joaquin Correa è fuori dalla lista delle convocazioni per infortunio. Il suo sostituto sarà annunciato nelle prossime ore”. Una notizia che di certo non farà piacere al commissario tecnico Scaloni, che aveva fatto affidamento sull’attaccante dell’Inter come uno dei primi cambi dei titolarissimi.

L’Inter avrà comunque Lautaro Martinez come principale ‘referente’ nell’attacco dell’Argentina. El Tucu Correa ha avuto diversi problemi fisici negli ultimi anni. Chi potrebbe sostituirlo, tra gli altri, è Giovanni Simeone. L’attaccante ha fatto benissimo con la maglia del Napoli in questa prima parte di stagione, pur essendo la terza punta di Spalletti.