“Sarà della Juventus”: calciomercato, Allegri conterà sull’attaccante

La Juventus ha iniziato a pianificare le prossime operazioni di mercato: un attaccante, salvo sorprese, diventerà bianconero.

Un filotto vincente, che ha riportato il sereno in casa Juventus. I bianconeri, grazie ai tre successi consecutivi ottenuti a novembre prima della sosta dovuta ai Mondiali, sono infatti riusciti a risalire al terzo posto portandosi a -2 dal Milan secondo. Un rendimento positivo che ha consolidato la posizione di Massimiliano Allegri (nominato dalla Lega allenatore del mese) e consentito al club di cominciare a pianificare in maniera serena le prossime operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita.

Da quest’ultimo punto di vista, sono diversi i giocatori con la valigia in mano. Nella lista, in particolare, rientrano Juan Cuadrado ed Alex Sandro legati ai colori bianconeri fino a giugno. Due elementi che da tempo hanno iniziato a vivere la parte crepuscolare della propria carriera e destinati a lasciare la compagnia al termine del campionato. Da valutare, poi, la posizione di Adrien Rabiot. Il francese, in questa prima parte della stagione, è apparso in grande crescita rispetto agli anni scorsi fornendo un buon contributo sia in fase di recupero del pallone che in quella realizzativa (5 reti e 2 assist).

A renderne incerta la permanenza a Torino, però, è il fatto che il suo contratto terminerà a giugno e al momento un nuovo accordo appare lontano. Il centrocampista guadagna 7 milioni e, in sede di contrattazione, chiederà una cifra ancora più alta per firmare il rinnovo. Allegri, dal canto suo, lo terrebbe volentieri. La dirigenza, invece, farà delle valutazioni apposite. Il futuro di Moise Kean, intanto, è stato stabilito.

Juventus, già stabilito il futuro di Kean

Il classe 2000, dopo un avvio complicato, da metà ottobre in poi ha alzato i giri del motore diventando un punto di riferimento importante per i compagni. Una crescita certificata dai numeri: 4 reti in altrettante partite disputate. Gol pesanti, che hanno permesso alla Juventus di conquistare i punti necessari per scalare la classifica. Il tutto, unito a prestazioni di qualità e determinazione.

Ecco perché la Juventus, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha iniziato a valutare l’idea di tenerlo in rosa anche nella stagione 2023/24 previo acquisto a titolo definitivo dall’Everton. Un’operazione economica non di poco conto per le casse societarie (28 milioni) ma ritenuta comunque vantaggiosa alla luce del rendimento di Kean e dei suoi ancora ampi margini di crescita. Allegri, che di recente ha speso parole al miele nei suoi confronti, ha deciso. Kean resterà alla Juventus.