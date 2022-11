Infortunio Dragowski, la ‘rivelazione’ è inedita: tifosi spiazzati

L’infortunio di Dragowski ha preoccupato molto e lo ha costretto a fermarsi nuovamente ai box, dovendo dire così addio anche ai Mondiali.

L’infortunio che ha tenuto con il fiato sospeso tanto i giocatori di Spezia e Verona, quanto gli spettatori da casa è stato per ultimo quello di Dragowski. Il portiere polacco, dopo lo sfortunato scontro avuto in campo con Lasagna all’ultima giornata prima della sosta, ha dovuto rinunciare ai Mondiali. Sono arrivate ora anche le prime parole dopo quanto accaduto.

L’infortunio che ha colpito l’estremo difensore dello Spezia ha preoccupato, e non poco, sia i suoi compagni, sia gli avversari gialloblù. Ma anche il suo agente, come lui stesso ha rivelato ai nostri microfoni.

In molti hanno perciò dimostrato affetto e apprensione, ma adesso è stato il giocatore in prima persona a parlare. Dopo la delusione per la mancata partecipazione ai Mondiali (aveva lavorato senza sosta per recuperare dal precedente infortunio e quindi per esserci), ecco cos’ha fatto sapere tramite il suo profilo ‘Instagram’.

Spezia, Dragowski ringrazia per l’affetto e stupisce tutti con una frase: la speranza è di tornare presto

Stavolta a parlare di quanto accaduto, tramite il proprio profilo ‘Instagram’, è stato dunque Bartlomiej Dragowski. L’infortunio subito, che ha coinvolto la caviglia, lo terrà per un po’ lontano dal campo. Il periodo di sosta lo aiuterà in questo senso a recuperare al meglio e lo Spezia nel frattempo lo attenderà.

Le parole del portiere, però, hanno stupito e sono cariche di buone speranze, oltre che di riconoscimento: “Volevo ringraziare tutti per i messaggi di sostegno”. E poi ha aggiunto, con tono ironico: “Ordinato nuova caviglia e se la consegna express funziona dovrei tornare presto“.