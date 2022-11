Inter, Marotta ringiovanisce: doppio colpo in arrivo, Inzaghi incredulo

La Serie A si è fermata per i Mondiali di calcio. L’Inter pensa al futuro, Marotta al lavoro sul calciomercato. Inzaghi sorpreso.

L’Inter di Simone Inzaghi ha avuto un rendimento particolare in questa prima fase della stagione. La società ha fatto enormi sacrifici in estate, non ha ceduto top player ed ha riportato alla base (seppur in prestito) un campione come Romelu Lukaku. Nonostante ciò i risultati non hanno rispettato le attese, la squadra ha subito ben cinque sconfitte in questa prima fase della stagione.

Il club nerazzurro ha sempre avuto una classifica deludente in campionato, ma Inzaghi ha stupito tutti grazie alla qualificazione agli Ottavi di Champions League. Il club nerazzurro ha conquistato l’accesso eliminando il Barcellona di Xavi, ottenendo così uno dei risultati più prestigiosi degli ultimi anni.

Il campionato si è ora fermato per i Mondiali di calcio in Qatar e l’Inter, così come gli altri club di Serie A, monitorerà alcuni tra i migliori calciatori della rassegna iridata. Intanto Marotta non si ferma e pensa già alla prossima sessione di calciomercato, quella di riparazione del mese di gennaio.

Inter, pronto il doppio colpo per Inzaghi

Uno degli obiettivi prioritari del club milanese è ringiovanire la rosa e trovare calciatori che possano dare fin da subito un buon contributo alla causa nerazzurra. L’Inter ha messo due nomi nel mirino, i calciatori del Valencia Musah e Jesus Vazquez, rispettivamente calciatori classe 2002 e 2003.

Come riporta la Gazzetta dello Sport serviranno circa 20 milioni per accontentare le richieste del club iberico e l’Inter deve prima fare cassa. Due dei maggiori indiziati alla cessione sono Roberto Gagliardini e Robin Gosens: il primo è in scadenza e potrebbe partire a gennaio per racimolare così qualcosa, il tedesco rappresenta un recente investimento importante e la società mira a venderlo in Germania.