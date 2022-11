Milan, affari in vista con Mendes: pronto il colpo a costo zero

Il Milan pensa già al mercato di gennaio. I rossoneri hanno nel mirino una vecchia fiamma che potrebbe tornare di moda.

Con la pausa per le nazionali in Italia già si parla di mercato. Mentre i tifosi di tutto il mondo saranno presumibilmente concentrati su cosa accadrà in Qatar tra pochi giorni, le dirigenze ne stanno approfittando per iniziare a parlare di calciomercato.

Il Milan in particolare, dopo il discreto inizio di stagione, che ha visto i rossoneri essere in corsa per il titolo e qualificati agli ottavi di Champions League dove affronteranno il Tottenham di Antonio Conte, sta pensando di puntellare qualcosa a livello di rosa.

Il reparto maggiormente soggetto alle attenzioni della dirigenza è l’attacco dove i rossoneri hanno necessità da un lato di inserire nuove caratteristiche tecniche, ma dall’altro anche di fare fronte ad un’età anagrafica abbastanza alta. Ecco quindi che, sul taccuino di Maldini, torna di moda il nome di Asensio.

Milan, riprende quota l’ipotesi Asensio: rossoneri pronti all’assalto

Già cercato questa estate, quando poi però il trasferimento non si concretizzò, Asensio è in scadenza di contratto. Al momento il calciatore, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare l’accordo con il Real Madrid.

Per lui in Liga solo 9 presenze, quasi tutte partendo dalla panchina. Un po’ meglio in Champions League, dove ha segnato anche due reti. Poco spazio però, tanto che il calciatore si starebbe appunto guardando intorno per trovare una sistemazione che gli garantisca un maggiore minutaggio e quindi implicitamente anche una maggiore centralità nel progetto tecnico. Ecco quindi che l’ipotesi di contatti tra i rossoneri e l’agente Mendes prende quota.