Criscito, l’agente: “Per tutti i giocatori arriva il momento di dire ‘basta’…”

Il giorno dell’addio al calcio giocato per Mimmo Criscito è arrivato: della sua decisione ha parlato a SerieANews.com il suo agente, Claudio Pasqualin.

Per Domenico Criscito, nella giornata di oggi, è arrivata una decisione che non è mai semplice, per un calciatore del suo livello, da prendere: quella di appendere le scarpette al chiodo. La bandiera del Genoa, dopo gli ultimi mesi trascorsi al Toronto, ha infatti compiuto una scelta ben precisa. E di questa, ai nostri microfoni, ha parlato il suo agente Claudio Pasqualin.

La carriera di Mimmo Criscito ha preso ufficialmente il via nel lontano 2002. Una vita passata sui campi da calcio, diventando un nome importante della Serie A. E non solamente. Dalla Juventus U19, è passato così nella prima squadra bianconera e, successivamente, ha vestito anche la maglia del Genoa. Club in cui è diventato una bandiera, arrivando a indossare la fascia di capitano.

Gli ultimi mesi li ha poi trascorsi oltreoceano, insieme agli italiani Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi al Toronto. Società che per prima ha fatto conoscere al mondo la decisione del classe 1986. Queste, a tal proposito, sono allora state le parole del suo agente a SerieANews.com.

Criscito dice addio al calcio giocato: a SerieANews.com ha parlato così il suo agente, Claudio Pasqualin

Ai microfoni di SerieANews.com è quindi, con l’occasione, intervenuto l’agente di Domenico Criscito, Claudio Pasqualin. Queste le sue parole in merito alla notizia circolata nelle ultime ore: “Per tutti i calciatori viene il momento di dire ‘basta’. Per Mimmo Criscito è arrivato, potendo guardare indietro a una grande carriera ricca di emozioni e soddisfazioni anche a livello internazionale”.

Il noto procuratore ha poi aggiunto continuando con il suo discorso: “Credo che per uno con il suo curriculum e con la sua esperienza di leader, le porte del calcio resteranno sempre aperte. Sia pur con ruoli diversi“.