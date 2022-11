Cessioni Inter, non solo Gosens: altro addio a sorpresa

Il piano delle cessioni dell’Inter del mercato di gennaio potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Tiene banco il possibile addio imminente a Gosens, fuori dai piani di Inzaghi

Il mercato dell’Inter potrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. Non solo movimenti in entrata, attenzione anche ai possibili addii. Quasi certa la separazione da Gosens: il terzino tedesco difficilmente deciderà di restare a Milano.

L’ex Atalanta, valutato circa 25 milioni di euro, potrebbe dire sì all’addio lampo e accasarsi altrove. Resta forte l’interesse del Bayer Leverkusen, interesse già manifestato nella scorsa sessione estiva, senza la definitiva fumata bianca.

Non è escluso che il club tedesco possa ritornare a bussare alla porta nerazzurra per chiedere nuovi dettagli sul possibile trasferimento del giocatore. Attenzione anche al possibile inserimento della Lazio, anche se il giocatore preferirebbe abbracciare una nuova esperienza altrove.

Cessioni Inter, anche Gagliardini verso l’addio

Non solo Gosens, anche Gagliardini potrebbe dire addio all’Inter già nel corso delle prossime settimane. L’ex Atalanta, poco utilizzato da Inzaghi nella prima parte di stagione, potrebbe lasciare l’Inter per l’inizio di una nuova avventura.

In caso di addio a Luis Alberto, la Lazio potrebbe avanzare un forte interesse per il giocatore. Occhio anche al Torino, Fiorentina e Udinese. Più complicato il possibile ritorno all’Atalanta. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane: gennaio potrebbe riservare diversi colpi di scena in casa nerazzurra.