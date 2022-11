Mercato Lazio, doppia ipotesi per il ruolo di vice Immobile

Il mercato della Lazio partirà con la ricerca di un nuovo vice Immobile da regalare a Sarri. La dirigenza biancoceleste ha già individuato due valide alternative: sono attese novità nel corso delle prossime settimane

Un nuovo vice Immobile per completare il reparto offensivo di Sarri in vista della ripresa del campionato. Come riferito da “Il Tempo”, la Lazio sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore su Caputo o Lasagna.

Il centravanti della Sampdoria potrebbe decidere di lasciare i blucerchiati dopo una prima parte di stagione decisamente deludente, e in vista di un orizzonte poco sereno in casa doriana.

Occhio anche al nome di Lasagna, il quale potrebbe accettare la proposta biancoceleste e dire sì alla corte dei capitolini. L’ex Udinese, utilizzato a corrente alternata da Bocchetti, rappresenterà il piano B del mercato offensivo della Lazio.

Mercato Lazio, vice Immobile: Sarri dice sì a Caputo

Caputo resta in cima ai desideri della Lazio e di Sarri. Come noto, i biancocelesti hanno sondato il terreno con l’ex Empoli e Sassuolo già nella finestra del mercato estivo. L’affare non andò in porto, ma ora potrebbe riaccendersi l’interesse.

Caccia disperata a un vice Immobile, soprattutto dopo i recenti problemi fisici da parte del centravanti della Lazio. Escluso il possibile ritorno di Caicedo: la Lazio non prenderà in considerazione l’autocandidatura dell’ex centravanti di Inter e Genoa.