Juventus, Allegri ora se la ride: annuncio ufficiale prima dei Mondiali

I Mondiali stanno per cominciare, ma in casa Juventus c’è stato un annuncio che ha fatto molto felice Allegri.

Dopo un inizio abbastanza traumatico, la Juventus sembra che abbia trovato finalmente la retta vita. Infatti, nonostante la retrocessione dalla Champions League all’Europa League, la squadra di Massimiliano Allegri è riuscito a vincere le ultime sei gare di campionato.

Grazie a questi successi, la Juventus è riuscita a risalire tante posizioni in classifica. La ‘Vecchia Signora’, infatti, è riuscita a portarsi al terzo posto, anche se lo svantaggio dal Napoli capolista è sempre di dieci punti.

Nonostante questo distacco, i bianconeri comunque non vogliono demordere per cercare di vincere lo Scudetto, considerando che a gennaio ci sarà al Maradona lo scontro diretto. In attesa della ripresa del campionato, in casa Juventus bisogna registrare un annuncio molto importante.

Juventus, l’annuncio che fa felice Allegri: “Kostic eletto miglior giocatore della Serie A del mese di novembre”

Filip Kostic, infatti, è stato eletto miglior giocatore della Serie A del mese di novembre. Ecco la nota dell’AIC’: “La svolta decisiva, sia per il giocatore che per la Juventus, è arrivata con il passaggio al 3-5-2. In questo mese, in cui il team bianconero ha ritrovato coesione e brillantezza, il calciatore serbo è stato sempre un approdo sicuro”.

Il comunicato dell’AIC’ prosegue: “Kostic è stato decisivo sia per far risalire il pallone con le sue progressioni, sia per per rifinire i propri compagni con i suoi cross. Il calciatore della Juventus ha battuto i vari Osimhen, Bachirotto ed Edin Dzeko”.