“Porti un club con i soldi…”: Lazio, l’annuncio sconvolge i tifosi

La situazione ha raggiunto probabilmente il suo limite e dalla Lazio arrivano delle dichiarazioni pubbliche piuttosto chiare.

Il rapporto tra Luis Alberto, Maurizio Sarri e la Lazio è ai minimi termini. Il tecnico toscano chiaramente non intende puntare a lungo sullo spagnolo, che durante l’estate sembrava davvero sulla graticola, salvo poi restare in biancoceleste non senza inconvenienti e distrazioni.

Per tale ragione, si può facilmente immaginare che ben presto si pianifichi la cessione del calciatore, la quale potrebbe avvenire già a gennaio. D’altronde le dichiarazioni del suo agente sono state piuttosto chiare e hanno evidenziato l’impossibilità di riconvertire la situazione.

Al ‘Corriere dello Sport’, infatti, Miguel Alfaro si è espresso così: “Giustamente tocca all’allenatore decidere, ma è anche rispettabile che un giocatore, che fa parte della storia del club e ha vinto titoli dando tutto per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione simile”.

Lazio, Luis Alberto sull’uscio: le parole di Lotito

L’intenzione dell’entourage del giocatore sarebbe quella di non rovinare i rapporti con i piani alti della società e trovare insieme una soluzione per la separazione. Tuttavia, Claudio Lotito sembra avere un’idea differente. Il patron della Lazio è legato a Luis Alberto e ne riconosce il valore, ragion per cui non vuole lasciarlo partire così facilmente.

‘Il Messaggero’ riferisce le dichiarazioni del presidente biancoceleste in merito allo spagnolo: “Se vuole andare via, porti una squadra con i soldi. Io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio e non ho ricevuto richieste dall’Atletico Madrid”. Sembra che ci siano tutte le prospettive per un braccio di ferro, anche perché lo stesso mister Sarri non sembra disposto a rivedere la sua posizione sul centrocampista iberico.