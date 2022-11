Juventus, Agnelli studia il super colpo: trattativa da 100 milioni

La Juventus studia il grande colpo: ormai ci prova dall’estate ed è convinta di poterci riuscire.

Nelle scorse ore dal ritiro della Serbia è arrivata attraverso i social una foto di Sergej Milinkovic-Savic sorridente con addosso una maglia strappata. Un’usanza non italiana che quindi all’inizio non era stata compresa, poi la bellissima notizia: il centrocampista della Lazio è diventato papà per la prima volta, della piccola Irina.

Saranno dei Mondiali quelli di Qatar 2022 davvero molto speciali per il calciatore a livello personale, ma in realtà importanti anche sotto il punto di vista professionale.

Milinkovic-Savic è il vero calciatore ritenuto chiave da Claudio Lotito, disposto ad alzare sempre di più il suo valore affinché diventi quasi impossibile cederlo, eppure durante la kermesse intercontinentale potrebbe mettersi così in mostra da accendere i riflettori del calciomercato su di sé anzitempo.

Juventus su Milinkovic-Savic della Lazio: le ultime

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, la società di Andrea Agnelli è pronta a tornare alla carica per il centrocampista biancoceleste. D’altronde, già durante la sessione estiva di calciomercato le parti erano state piuttosto vicine, salvo poi saltare l’affare.

È quasi impossibile che la Lazio accetti di aprire i negoziati a gennaio, con ancora oltre la seconda parte di stagione di Serie A da disputare mentre il gruppo di Sarri lotta in zona Champions League. Tuttavia, la Juventus continua a mostrare le proprie intenzioni con perseveranza e la Lazio fa lo stesso con la valutazione da 100 milioni di euro. Tuttavia, dinanzi a un’offerta inferiore ma convincente, Milinkovic-Savic non sarà più incedibile.