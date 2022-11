Francia, che mazzata: si è rotto il legamento crociato

Le ultime news sul calciatore della Francia costretto a saltare il Mondiale a poche ore dall’inizio della competizione non sono confortanti

Un intralcio di non poco conto per la Francia a pochi giorni dal Mondiale. La formazione di Didier Deschamps, che per infortunio ha già dovuto rinunciare allo juventino Paul Pogba, ha perso anche Christopher Nkunku.

L’attaccante del Lipsia si è fatto male in allenamento e sarà costretto a saltare l’appuntamento in Qatar. Per il calciatore ex PSG non sono giunte buone notizie dai controlli strumentali effettuati nelle ultime ore. L’assenza del giocatore del club tedesco non si limiterà al Mondiale.

Francia, stagione finita per Christopher Nkunku: lesione del legamento per il calciatore del Lipsia

Brutte notizie per Christopher Nkunku. Non solo la beffa di dover rinunciare al Mondiale per l’attaccante del Lipsia. Il calciatore, che si è infortunato dopo uno scontro di gioco con Camavinga in allenamento, ha rimediato la lesione del legamento laterale del ginocchio sinistro.

A comunicare la gravità dell’infortunio del calciatore è stato il Lipsia attraverso un comunicato. Il club tedesco non ha aggiunto dettagli sui tempi di recupero dell’attaccante.

“Non è ancora chiaro per quanto tempo starà fuori e ci sono diverse opzioni di trattamento per questa lesione. Forniremo a Christo il miglior supporto in modo che possa tornare il prima possibile”, specifica la nota della società; tuttavia per lui la stagione 2022-2023 potrebbe essersi chiusa qui o quasi.

Nei giorni scorsi, il ct della Francia Didier Deschamps al suo posto, nei giorni scorsi, ha chiamato Randal Kolo Muani che si è unito al ritiro dei ‘Blues’ nelle passate ore. Il calciatore, infatti, al momento della convocazione era in Giappone con l’Eintracht Francoforte.