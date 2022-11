Inter, questa non ci voleva: 20 milioni di euro, brutte notizie per Zhang

Per Zhang è in programma un investimento economico importante che può garantire all’Inter introiti importanti nel medio-lungo periodo

Si avvicina la data del 25 dicembre per Inter e Milan. Un giorno chiave per il nuovo stadio. Alla chiusura del dibattito pubblico si attende anche la decisione della Giunta comunale di Milano per entrare nel vivo del progetto esecutivo del nuovo San Siro.

La relazione di sintesi rappresenta comunque un’altra tappa d’avvicinamento cruciale. Durante il dibattito pubblico sono stati discussi tanti aspetti. “In generale c’è un grande consenso sul fatto che i club hanno bisogno di uno stadio di proprietà moderno. Vi è stata inoltre anche una rassicurazione in merito al fatto che i biglietti popolari e gli abbonamenti standard non dovrebbero subire un aumento dei costi”, ha spiegato Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico. I due club hanno fretta, come ribadito da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Nuovo stadio San Siro, Milan e Inter vogliono cominciare: servono 40 milioni per elaborare il progetto esecutivo

I club spingono per il nuovo stadio, ritenuto fondamentale per avere ambizioni da top club. In Comune non vi è una linea comune nella maggioranza mentre dal Governo non sono arrivate indicazioni e forse non ne arriveranno, spiega la ‘Gazzetta’.

Inter e Milan puntano la data di Natale per avere delle certezze e poter avviare il processo. Il primo passo sarà quello di elaborare il progetto esecutivo che avrà un costo di 40 milioni di euro. Cifra che i club divideranno. Un progetto che in un anno svelerà il nuovo volto dello stadio San Siro.