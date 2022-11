Italia, tuona Bonucci dopo le polemiche ed il video diventato virale

Si sono scatenate le polemiche su Leonardo Bonucci dopo il video diventato virale sui social. E’ arrivata la sua risposta.

In queste sta tenendo botta quello che sembra un vero e proprio caso, esploso inizialmente sui social ma che presto è diventato oggetto di discussione in larga scala. A far discutere è un video, fatto da una ragazza che sarebbe piombata improvvisamente sul pullman della nazionale, riprendendo anche i giocatori che c’erano a bordo.

A riprenderla, in maniera dura e pronta (e come emerso dal video stesso), è stato il capitano Leonardo Bonucci. Il difensore della Juve ha intimato alla ragazza di scendere dal pullman, in una maniera che molto utenti (da Tik Tok a Twitter) hanno definito decisamente irruente e poco cordiale.

Italia, la risposta di Bonucci dopo le polemiche

E cosi è arrivata la risposta dello stesso capitano dell’Italia che, attraverso un post pubblicato in queste ore su Instagram, ha voluto chiarire la sua posizione vista la bordata di commenti negativi nei suoi confronti. “In quanto Capitano e a fronte di quanto mi viene recriminato, ci tengo a precisare che la ragazza che è salita sul pullman era stata più volte ripresa dal personale addetto, a fronte di vari tentativi di salire sul pullman, senza alcuna autorizzazione, tantomeno dal Mister”, ha tuonato Bonucci. Il tutto con delle stories pubblicate su Instagram.

“Era stata ripetutamente invitata a non salire, avendo avuto già modo di farsi foto con quasi tutti i giocatori all’uscita dello stadio, nella zona mista. Ignorando le regole è comunque salita e ha iniziato a riprendere quanto stava accadendo a bordo”, ha ancora proseguito il difensore. Ha cosi piegato anche la sua posizione quando ha deciso di riprenderla.

“L’importanza del sostegno dei tifosi per una squadra in questo caso non c’entra. C’entrano il rispetto per le regole, per le autorità e non in ultimo per gli esseri umani. Passare per il cattivo di turno – ha proseguito Bonucci – non è mai un problema. Lo sarebbe invece passare per quello che si alza e allontana una persona senza motivo”, ha chiosato il difensore.