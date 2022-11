Colpo di scena Ibrahimovic: cambia tutto, l’annuncio è ufficiale

Nuova e insolita avventura per il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore svedese cambia carriera, tifosi davvero increduli.

Il campione svedese Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei più grandi campioni dell’ultimo ventennio del calcio internazionale. Personaggio dentro e fuori dal campo, Zlatan ha ottenuto grandi successi, ha vinto tra l’altro con le maglie di Inter, Milan e Juventus. Ora, superati i 40 anni, Ibra è alla fase finale della sua carriera.

I suoi numeri sono indiscutibili, cosi come le sue particolari dichiarazioni, fuori dal rettangolo di gioco. ‘King Zlatan’ ha riscritto la storia dei club dove ha giocato, ha trascinato i suoi club alla vittoria e solo in Europa non ha trionfato quanto tutti si aspettavano. I suoi numeri nonostante ciò restano indiscutibili.

Il centravanti rossonero è alle prese da mesi con un grave infortunio, il suo rientro è previsto per il 2023, ma non si escludono clamorosi colpi di scena. Sono in tanti ad aver anticipato la possibilità di un possibile ritiro e la situazione resta in costante divenire. Ibra però potrebbe cambiare tutto.

Ibrahimovic, ufficiale a Striscia la Notizia

Nelle ultime ore è arrivata una sorprendente notizia riguardo Ibrahimovic. Il campionato di Serie A e quindi il calciatore potrà occuparsi di altro. Bene, Ibrahimovic sarà uno dei protagonisti della puntata, in programma Lunedì sera, del programma satirico Striscia la Notizia. Lo ha annunciato il programma, mediante il suo sito ufficiale. Una scelta che sorprende, ma non troppo, visto il passato dell’attaccante.

Ibra ha partecipato in passato al Festival di Sanremo ed ora lo vedremo in queste nuove vesti. Zlatan presenzierà insieme agli altri due conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari, c’è grande curiosità per capire come il calciatore nordico si comporterà in questa insolita situazione.