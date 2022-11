“C’era davvero bisogno?”: Italia, non ci voleva. La sentenza è netta

Qualche ora dopo Qatar-Ecuador in campo anche Austria-Italia in amichevole: arriva il commento dei tifosi sul match.

Mentre in Qatar si è appena disputata la prima gara valida per i Mondiali 2022, dopo la cerimonia inaugurale, l’Italia si limita a ciò che può: l’amichevole contro l’Austria. Le prime due reti dell’edizione attuale della kermesse intercontinentale le ha messe a segno l’attaccante sudamericano Enner Valencia con la maglia dell’Ecuador. Grande festa nel paese natale per questi primi preziosi tre punti. I tifosi dell’Italia, invece, rischiano di assistere a una sconfitta.

La squadra di Roberto Mancini nel primo tempo della partita ha subito la rete dell’Austria, segnata da Schlager. Un passivo che non fa piacere. Sopratutto perché arriva contro un’avversaria decisamente modesta e mette a nudo la fragilità della squadra, già segnata dalla seconda consecutiva mancata partecipazione ai Mondiali.

La scelta di disputare il match amichevole proprio nel primo giorno, quello del debutto, per in Qatar 2022 è stata messa in forte discussione un po’ dovunque da parte dei tifosi dell’Azzurra.

Austria-Italia, azzurri in campo nel giorno inaugurale di Qatar 2022: il disappunto dei tifosi

L’utente Antonio, ad esempio, su Twitter pubblica un commento: “Ma c’era davvero bisogno di umiliarci così?”. Il riferimento è chiaro al fatto che l’Italia in qualche modo sia lontano dalla scena più importante a tal punto da non curarsi troppo di essere in campo e in difficoltà proprio nel giorno dove maggiore si sente la delusione per la mancata partecipazione ai Mondiali.

Un’idea differente sarà comunque quella del ct Roberto Mancini, il quale invece ritiene fondamentale mettersi alla prova in questo periodo di sosta per continuare a lavorare su un progetto che va ripreso e ridestato, dopo una profonda involuzione anche morale.