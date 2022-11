Austria-Italia, rivoluzione totale per Mancini: coinvolto Donnarumma

Manca pochissimo per Austria-Italia e per Mancini è rivoluzione: coinvolto anche Donnarumma nella decisione del CT azzurro.

All’Ernst-Happel-Stadion di Vienna questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena l’amichevole tra Austria e Italia. Come detto dallo stesso Mancini, rispetto all’Albania, qui il livello si alza e gli azzurri punteranno a fare del proprio meglio. Tanti cambi comunque nelle scelte del CT.

Per l’Italia, proprio nel giorno in cui i Mondiali in Qatar hanno preso ufficialmente il via, c’è in programma a Vienna l’amichevole contro l’Austria. L’amarezza è tanta per gli azzurri, ma ora da affrontare c’è comunque un impegno contro una nazionale europea.

Con l’occasione, Roberto Mancini ha preso la propria decisione e ha cambiato molto in campo per quanto riguarda i titolari. Rispetto all’amichevole contro l’Albania, infatti, scenderanno sul rettangolo verde cinque nomi diversi su undici. La decisione coinvolge anche Donnarumma.

Austria-Italia, le ufficiali per l’amichevole: Mancini ne cambia cinque e Donnarumma torna titolare

Roberto Mancini, rispetto alla nazionale azzurra vista a Tirana, contro l’Austria ha deciso di cambiare cinque titolari. Torna in campo Donnarumma al posto di Meret, ma non è l’unica scelta diversa. Queste le formazioni ufficiali.