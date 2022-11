“Rinnovo e poi cessione”, ma per l’Inter è una buona notizia: il motivo

L’Inter già al lavoro sul mercato, attenzione alle notizie che arrivano sul difensore: ecco l’indiscrezione durante il Mondiale

Non è stata un’estate semplice per l’Inter e per la gestione Zhang. I tanti rumors sul mercato e sul futuro societario, uniti come sempre alla necessità di dover vendere qualche pezzo pregiato per far quadrare il bilancio. Negli scorsi mesi sembrava essere giunta la volta di Milan Skriniar, salvo poi la ritirata del Paris Saint-Germain che ha cambiato i piani di ambedue i club.

Ora lo slovacco è con un contratto in scadenza al 2023 e attende di conoscere il proprio futuro. Marotta spera in un rinnovo a breve, ma intanto si guarda attorno con curiosità. La necessità dell’Inter è quella di non farsi trovare impreparata, non tanto a gennaio, ma in vista della prossima stagione. Considerando anche la situazione analoga di Stefan De Vrij.

Inter, colpo di scena sul mercato: ecco il prossimo jolly di Marotta

Ragion per cui, la squadra mercato dell’Inter sta già raccogliendo nomi per rinforzare la difesa meneghina per la stagione 2023-2024. Diversi i nomi sulla lista di Marotta e Ausilio, ma tra tutti occhio a quello di Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano sta sorprendendo tutti con la maglia dell’Udinese e presto potrebbe giungere ad un ‘accordo’ con la dirigenza friulana.

Come rivelato da ‘Il Messaggero Veneto’: “Rinnovo e poi cessione”, che spiega come il calciatore (in scadenza nel 2024) sia desideroso di cambiare aria, visto il grande mercato che gli si sta creando attorno. Non solo Everton e Tottenham, ma anche e soprattutto l’Inter, che lo ha messo nella propria wish-list per la prossima estate.